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【乙部】１９９１年から３０年間、町の特別職を務めている萬木英雄副町長...
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函館市教委は、世界遺産登録を目指す北海道・北東北の縄文遺跡群を構成す...
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【札幌】鈴木直道知事は２１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長、部員２１人）は１９日、亀田中野町...
【七飯】函館中央署などは２０日、春の地域安全運動（１１～２０日）に合...
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市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
「とびひ（伝染性膿痂疹）」について 今回は「とびひ」についてです。良...
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