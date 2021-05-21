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函館市と北海道ガス（札幌）はこのほど、旧イギリス領事館（元町）に、天...
北海道ガス函館支店（高橋憲司支店長）は１８日、函館市が推進する子育て...
【乙部】１９９１年から３０年間、町の特別職を務めている萬木英雄副町長...
【北斗】民法上の成人年齢が２０２２年度から１８歳に引き下げられるのを...
函館市議会は２０日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第１回臨...
函館市教委は、世界遺産登録を目指す北海道・北東北の縄文遺跡群を構成す...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...
函館市は１７日、２４日開会予定の市議会第１回臨時会に提出する議案を発...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は６月８日午後２時から、ざいだんアフ...
函館東ロータリークラブ（佐藤真一会長）は２０日、北海道国際交流センタ...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
五稜郭の文化価値を考える会（佐々木馨会長）は１５日、今年度の連続講座...
和洋折衷の手作り作品を展示販売する「ハンドヴェール仲間展『虹』」が２...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらうイベント「しごとフェス...
朝の情報番組で「脱だらだらスマホ」という内容を見て反省しきりになった...
空手は１６日、函館アリーナで行った。個人は男子形で種市青央（函工３年...
テニスは１７～１９日、千代台公園テニスコートで行った。団体戦（２単１...