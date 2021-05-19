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【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は１７日、２４日開会予定の市議会第１回臨時会に提出する議案を発...
今年度の自動車税の納期限が３１日に迫っている。渡島総合振興局によると...
今年度の第１回函館市都市計画審議会（佐々木恵一会長）が１７日、市企業...
函館市の工藤寿樹市長は１７日の定例記者会見で、市内の新型コロナウイル...
函館市経済常任委員会委員協議会（出村ゆかり委員長）が１３日、開かれた...
【北斗】北斗市は１５日、道が発表した緊急事態宣言の措置を受け、１７日...
函館市は１４日、継続中の函館公園と五稜郭公園など計６公園での新型コロ...
道の緊急事態宣言下で講じる措置の決定を受け、函館市は１８日から市営公...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
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函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...