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文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
公明党函館市議団（松宮健治団長）は１４日、新型コロナウイルスワクチン...
函館市都市景観審議会の今年度第１回会合が１３日、市消防本部で開かれた...
函館赴任は、２００６～０８年の函館開建道路課長時代以来。「非常になつ...
ユネスコ（国連教育科学文化機関）の諮問機関、国際自然保護連合（ＩＵＣ...
函館市は８月２１、２２の両日、函館蔦屋書店（石川町）で開く販売イベン...
【札幌】鈴木直道知事は８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染が...
新型コロナウイルスの経済対策として函館市が発行するプレミアム付き商品...
函館市は、市交通安全対策会議の委員を公募している。 今年度から５カ...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...
道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
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函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...