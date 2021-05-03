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全労連・函館地方労働組合会議（佐々木正美議長）などでつくる函館地区メ...
函館市病院局は４月３０日、市立函館病院の３０代の一般職員（性別非公表...
道は４月３０日、やまいち（北斗市久根別２、黒澤良太社長）の産業廃棄物...
【札幌】鈴木直道知事は４月３０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス...
【鹿部】６日の役場庁舎移転に伴い、町議会は４月３０日、議場の閉場式を...
江差町の２０２１年度一般会計予算は、前年度比６・９％増の５６億９５１...
【木古内】第２回木古内町議会臨時会が４月３０日、開かれた。新型コロナ...
渡島総合振興局は、人の移動が活発になる大型連休に合わせ、新型コロナウ...
労働者の祭典「第９２回函館地区連合メーデー」（実行委主催）が２９日、...
【江差】今年度の第１回桧山管内公立高等学校配置計画地域別検討協議会（...
【上ノ国】ドリーム愛ランド事務局（三木洋子代表）が、昨年５月から町湯...
道内で「炭火居酒屋 炎」などを展開する伸和ホールディングス（札幌）は...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】中川内科...
【鹿部】町の役場庁舎の移転作業が完了し、６日から新庁舎（鹿部２５２）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
飲食店やホテルなどに水産物を中心とした冷凍食品を販売。道南産のホタテ...
気象庁によると、３日午前８時５分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震が...
【写真特集】高体連ソフトテニス函館支部春季大会...