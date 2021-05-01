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道は４月３０日、やまいち（北斗市久根別２、黒澤良太社長）の産業廃棄物...
【札幌】鈴木直道知事は４月３０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス...
【鹿部】６日の役場庁舎移転に伴い、町議会は４月３０日、議場の閉場式を...
江差町の２０２１年度一般会計予算は、前年度比６・９％増の５６億９５１...
【木古内】第２回木古内町議会臨時会が４月３０日、開かれた。新型コロナ...
渡島総合振興局は、人の移動が活発になる大型連休に合わせ、新型コロナウ...
労働者の祭典「第９２回函館地区連合メーデー」（実行委主催）が２９日、...
【江差】今年度の第１回桧山管内公立高等学校配置計画地域別検討協議会（...
【鹿部】町は昨年度にまとめた「地域公共交通網形成計画」を基に、町が運...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で昨年度はゼロとなっていた函館港への...
○…海産物卸問屋の函館北栄が直営する「海鮮料理と釜めし...
晴天の日、家族で五稜郭公園へ花見に出掛けた。午前９時半ごろ到着したが...
渡島総合振興局は今年度、渡島管内で高水準の水揚げが続くブリを活用し、...
１日は立春から数えて８８日目にあたる「八十八夜」。春と夏の変わり目で...
「コロナ禍で厳しい予算編成だったが、限られた財源の中でメリハリを心掛...
約８００種が自生するといわれる函館山の野草を集めた書籍「函館山花しる...
１９９６年５月の開館から２４日で２５周年となる函館市民映画館シネマア...
ロシア極東大函館校（函館市元町）は５月から来年２月まで実施する公開文...
函館在住のピアニスト伊藤亜希子さんが主宰するピアノ教室「ドルチェ」の...
第一生命函館支社美原営業オフィスは２５日、ポールスターショッピングセ...