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新型コロナウイルス感染拡大の影響で昨年度はゼロとなっていた函館港への...
函館市は２８日、６５歳以上の高齢者約９万３０００人を対象に、新型コロ...
８月２８日に函館アリーナで開催予定だった「はこだて・エコフェスタ２０...
【上ノ国】第２回町議会臨時会が２８日、開かれた。特別養護老人ホーム「...
函館市は新型コロナウイルス感染拡大の影響による子育て世帯の生活支援と...
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【江差】第２回町議会臨時会が２８日、開かれた。１月３０日の暴風雪で、...
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【知内】ストレッチすみれの会（伴セツ子代表代理）は２２日、中央公民館...
遺愛女子高校演劇部（畠山莉緒部長）の第１回校内公演が２４日、同校講堂...
文科省は５月１０日まで、今年度１回目の「高校卒業程度認定試験」（高卒...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２９日、道内で新たに２３４人が新...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【森】森町国保病院は２９日、２８日に職員１人が新型コロナウイルスに感...