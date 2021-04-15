この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【松前】町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のため、町民から要...
函館市は、２０２０年度の公共工事実績（財務部調度課、企業局発注分）を...
函館市恵山地区の私有林を無断伐採したとして、函館市に１１６万円の損害...
現在、指定管理者制度で運営されている市立函館博物館郷土資料館（旧金森...
【江差】１日付で桧山振興局長に着任した槇信彦氏（５４）が１３日、桧山...
【札幌】函館市は、台湾で２日に発生し４９人が死亡、２００人以上が負傷...
【北斗】渡島総合振興局函館建設管理部は、北斗市の国道２２８号（七重浜...
道は１０日、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、医学的知見が必要と...
政府は１０日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
◇第４回ＮＰＯ法人エンジョイライフ杯（１１日、森町緑の丘友愛パークゴ...
【七飯】町は、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた町内事業者...
【北斗】市三ツ石・当別地区（石別地区）の活性化に取り組む石別地区観光...
◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１６日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
身近な現象を数式で表す現象数理学を専門とする公立はこだて未来大複雑系...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は９日、「第１６回春の...
「おいしいね！」クラスメートと初めての学校給食を味わう函館戸井学園の...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...