この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
現在、指定管理者制度で運営されている市立函館博物館郷土資料館（旧金森...
【江差】１日付で桧山振興局長に着任した槇信彦氏（５４）が１３日、桧山...
【札幌】函館市は、台湾で２日に発生し４９人が死亡、２００人以上が負傷...
【北斗】渡島総合振興局函館建設管理部は、北斗市の国道２２８号（七重浜...
道は１０日、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、医学的知見が必要と...
政府は１０日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
函館市は、２４日から５月９日までの期間に限り、函館公園に露店の出店を...
【森】第１回町議会４月会議が９日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【北斗】第２回市議会臨時会が９日開かれ、子育て世帯生活支援特別給付金...
函館市恵山地区の私有林を無断伐採したとして、函館市に１１６万円の損害...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市）は１４日、市農業振興センターで...
池田達雄市長１期目の最終年度となる２０２１年度一般会計予算は、新型コ...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【七飯】「交通事故死ゼロを目指す日」の１０日、函館中央署と函館中央地...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１日、函館市内の湯川沖～志海苔...
福島方面では良型のアブラコやホッケが好釣のよう。フィッシュランド函館...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館近郊では五目釣りの朗報が届いたサクラマスは終盤に差し掛かっている...
▽函館市根崎から志海苔沖の「浅場で釣れた？」情報（１１日） 客からの...