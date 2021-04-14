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【札幌】函館市は、台湾で２日に発生し４９人が死亡、２００人以上が負傷...
北斗市の２０２１年度一般会計予算の総額は、前年度当初比０・８％増の２...
【北斗】渡島総合振興局函館建設管理部は、北斗市の国道２２８号（七重浜...
道は１０日、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、医学的知見が必要と...
政府は１０日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
函館市は、２４日から５月９日までの期間に限り、函館公園に露店の出店を...
【森】第１回町議会４月会議が９日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【北斗】第２回市議会臨時会が９日開かれ、子育て世帯生活支援特別給付金...
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函館市元町の国重要文化財「旧相馬家住宅」（東出伸司代表）が１６日から...
道は、春のヒグマ注意特別期間（４～５月の２カ月間）に合わせ、山菜採り...
【北斗】冬季休園期間を終えて１０日に開園した匠の森公園（市村山）では...
【江差】１日付で桧山振興局長に着任した槇信彦氏（５４）が１３日、桧山...
函館建具工業協同組合（田原祥司理事長）の技能士会（菅野幸雄会長）は１...
３月に東京体育館で開かれたフルコンタクトのカラテドリームフェスティバ...
季節外れの雪も消え、木々には葉の緑が淡く、春の香りが日増しに濃くなっ...
「災害時には住民の避難などに関し、的確な判断ができるような情報を提供...
木綿のシャツやブラウス、ストールを集めた「春は木綿 個性を楽しむシャ...