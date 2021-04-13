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北斗市の２０２１年度一般会計予算の総額は、前年度当初比０・８％増の２...
【北斗】渡島総合振興局函館建設管理部は、北斗市の国道２２８号（七重浜...
道は１０日、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、医学的知見が必要と...
政府は１０日付で、警察官や消防士、自衛官ら危険性の高い業務に励み、社...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（市戸ゆたか団...
函館市は、２４日から５月９日までの期間に限り、函館公園に露店の出店を...
【森】第１回町議会４月会議が９日、開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【北斗】第２回市議会臨時会が９日開かれ、子育て世帯生活支援特別給付金...
【札幌】鈴木直道知事は９日の定例記者会見で、政府が同日、新型コロナウ...
函館市企業局は８日、笹流ダム前庭広場（赤川町）とダム公園（亀田中野町...
函館市内の多くの小学校で１３日、新１年生にとって初めてとなる学校給食...
石川啄木（１８８６～１９１２年）の命日となる１３日、１１０回忌法要が...
道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）が主催する「道楽四月寄席...
【札幌】函館市は、台湾で２日に発生し４９人が死亡、２００人以上が負傷...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１３日、２０２０年度（２０年...
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【上ノ国】町の湯ノ岱交通安全協会（三浦安則会長）は１１日、湯ノ岱駐在...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
【七飯】函館中央署や七飯町などは７日、大沼国定公園近くの交差点で交通...