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２０２０年度３回目の函館市地域包括支援センター運営協議会（岩井祐司会...
【札幌】鈴木直道知事は２日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感染...
【札幌】鈴木直道知事は１日、新年度のスタートにあたり、職員に対しオン...
２０２１年度のスタートを迎えた１日、道南の各自治体で新規採用者への辞...
【森】２０２１年度の地域公共交通計画策定に向けた「第２回森町地域公共...
函館市は１日から、市内の商店や飲食店で使えるプレミアム付き商品券の購...
函館市の包括外部監査人、大石俊彦税理士はこのほど、２０２０年度の結果...
今年度末で函館市を退職する職員への辞令交付が３月３１日、市役所で行わ...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
札幌管区気象台は１日、北海道地方の３月の天候状況をまとめた。日本の東...
昨年に出産した母親と乳児が対象の「ご家庭でできる、子どもの東洋医学ケ...
○…電気・設備工事業のケイソー（函館市山の手１）は３月３０日、児童の...
国連が定めた世界自閉症啓発デーの２日、五稜郭タワーがシンボルカラーの...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）の函館－奥尻線が１日で就航１５周年を迎え...
函館市教委は、南茅部地域の大船遺跡（大船町）、垣ノ島遺跡（臼尻町）の...
函館短期大学（猪上徳雄学長）の今年度入学式が２日、函館大学大講義室で...
【厚沢部】町富栄の屋外広告業「ヤマダ美芸堂」で３月２９日、この春中学...
栃木県足利市の両崖山一帯で２月２１日に発生し、９日目で鎮火した林野火...
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