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函館市は１日から、市内の商店や飲食店で使えるプレミアム付き商品券の購...
函館市の包括外部監査人、大石俊彦税理士はこのほど、２０２０年度の結果...
今年度末で函館市を退職する職員への辞令交付が３月３１日、市役所で行わ...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は２９日、新型コロナウ...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...
【福島】福島町議会定例会３月第２回会議が２９日開会した。新型コロナワ...
函館市梁川交通公園（梁川町２４）が１日、今シーズンの営業を開始した。...
【上ノ国】３６年前に埋めた「タイムカプセル」を掘り出す作業がこのほど...
【森】２０２１年度の地域公共交通計画策定に向けた「第２回森町地域公共...
◇北斗市 （２日）いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
【北斗】上磯小学校吹奏楽部の定期演奏会がこのほど、総合文化センターか...
気象庁によると、１日午後１時半ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があ...
【厚沢部】２０２０年度の農業農村整備優良地区コンクール（全国土地改良...