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函館市の包括外部監査人、大石俊彦税理士はこのほど、２０２０年度の結果...
今年度末で函館市を退職する職員への辞令交付が３月３１日、市役所で行わ...
国の２０２１年度予算が成立したのを受けて、函館開発建設部は３０日、管...
函館市企業局経営懇話会（三浦汀介会長）の今年度２回目の会合が２５日、...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は２９日、新型コロナウ...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...
【福島】福島町議会定例会３月第２回会議が２９日開会した。新型コロナワ...
【厚沢部】第２回町議会臨時会が２９日に開かれた。歳入歳出に１１２４万...
函館大付属有斗高校サッカー部ＯＢは、在校生により良い環境で部活動に打...
市立函館保健所は３月３１日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイル...
市立函館高校などで校長を務めた森武さん（７２）＝函館市在住＝が自身の...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は１日から、災害や事故などで多数の傷...
函館市は１日から、市内の商店や飲食店で使えるプレミアム付き商品券の購...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３月２６日、２月にスタートしたオン...
道南の建築板金業者３８社でつくる函館建築板金事業協同組合（平田昭市代...
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道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
渡島総合振興局（４月１日） 転出...