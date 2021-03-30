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函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
自民党道８区支部（支部長・前田一男前衆院議員）は２９日、新型コロナウ...
【福島】福島町議会定例会３月第２回会議が２９日開会した。新型コロナワ...
【厚沢部】第２回町議会臨時会が２９日に開かれた。歳入歳出に１１２４万...
函館市は新年度、地震が起きた際に地滑りや液状化などの危険性がある「大...
函館市は２８日、年度末の転入・転出の届け出による混雑を緩和するため、...
【七飯】町の公共交通の在り方を考える「第１回町地域公共交通活性化協議...
【厚沢部】町は、２９日開会予定の第２回町議会臨時会に提出する２０２１...
道は、新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた道内の観光業を支援するた...
世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
函館の文芸同人「視線の会」の文芸誌「視線」の第１１号が完成した。新た...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
函館市は２９日、２０２１年度のクルーズ客船入港予定を発表した。当面は...
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国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
東日本大震災から１０年を過ぎた中、今なお太平洋沿岸の広い範囲で余震活...