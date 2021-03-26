函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ３月のプレゼント
    ラッキープレゼント
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

札幌での強い措置も協議　鈴木知事

[ 政治・行政 ]

　【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、札幌市での新型コロナウ...

札幌での強い措置も協議　鈴木知事

渡島、桧山とも増加　特別交付税

[ 政治・行政 ]

　総務省は２２日、２０２０年度特別交付税を交付した。渡島管内１１市町は...

渡島、桧山とも増加　特別交付税

松前町議会臨時会　議案３件を可決

[ 政治・行政 ]

　【松前】第２回松前町議会臨時会が２２日開かれた。 肉牛改良センター賃...

松前町議会臨時会　議案３件を可決
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

３月２７日（土）のおくやみ

３月２７日（土）のおくやみ

旬のホタテ味わって　森で２８日に販売会

旬のホタテ味わって　森で２８日に販売会

札幌市に外出・往来自粛要請　２７日から４月１６日まで

札幌市に外出・往来自粛要請　２７日から４月１６日まで

福島町・堀さんに道社会貢献賞　国際交流で貢献

福島町・堀さんに道社会貢献賞　国際交流で貢献

１日きっぷ販売再開　電子チケットも　いさ鉄開業５周年記念

１日きっぷ販売再開　電子チケットも　いさ鉄開業５周年記念

【速報】道内で６９人感染　渡島、桧山はゼロ

【速報】道内で６９人感染　渡島、桧山はゼロ

【速報】函館で道南初のコロナ変異株疑い患者２人確認

【速報】函館で道南初のコロナ変異株疑い患者２人確認

浦河沖で地震、函館市川汲町などで震度１

浦河沖で地震、函館市川汲町などで震度１

ラ・サール敗者交流戦は２トライ　１０－２６で敗れる

ラ・サール敗者交流戦は２トライ　１０－２６で敗れる

医療の現場から／函館中央病院　新生児集中ケア認定看護師　副看護師長　佐藤睦美さん

医療の現場から／函館中央病院　新生児集中ケア認定看護師　副看護師長　佐藤睦美さん

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

3月26日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

3月26日のイベント情報

2021年3月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク4月号