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【札幌】鈴木直道知事は２４日の定例記者会見で、札幌市での新型コロナウ...
【江差】第１回南部桧山衛生処理組合議会定例会が２４日、江差町役場で開...
道は、新型コロナウイルスの軽症や無症状の患者が療養できる宿泊施設２棟...
総務省は２２日、２０２０年度特別交付税を交付した。渡島管内１１市町は...
【松前】第２回松前町議会臨時会が２２日開かれた。 肉牛改良センター賃...
【北斗】市立図書館は新年度、借りた図書の履歴を記録する「読書の通帳」...
渡島総合振興局は新年度、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録...
函館市の工藤寿樹市長は１９日の定例記者会見で、１～１７日に市内で確認...
函館市は今月、十分な量の風疹抗体があるか確認するため対象者（１９７２...
五稜郭タワーは２５日、感染防止対策を講じたうえで、来月１日から営業を...
【福島】町福祉センター図書室は４月１日から、インターネットで蔵書の検...
【江差】町と米国バレーボール協会は２４日、ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
【埼玉】第２２回全国高校選抜ラグビーフットボール大会（日本ラグビーフ...