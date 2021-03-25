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【江差】第１回南部桧山衛生処理組合議会定例会が２４日、江差町役場で開...
道は、新型コロナウイルスの軽症や無症状の患者が療養できる宿泊施設２棟...
総務省は２２日、２０２０年度特別交付税を交付した。渡島管内１１市町は...
【松前】第２回松前町議会臨時会が２２日開かれた。 肉牛改良センター賃...
【北斗】市立図書館は新年度、借りた図書の履歴を記録する「読書の通帳」...
渡島総合振興局は新年度、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録...
函館市の工藤寿樹市長は１９日の定例記者会見で、１～１７日に市内で確認...
函館市は今月、十分な量の風疹抗体があるか確認するため対象者（１９７２...
【七飯】第１回定例町議会は１９日、本会議を再開。４日の本会議で総務財...
【江差】第１回江差町・上ノ国町学校給食組合議会定例会が２４日、江差町...
北斗市 （４月１日） 【課長職】...
江差町（４月１日） まちづくり推進...
上ノ国町（４月１日） 総務課長兼湯...
バドミントンのＨＨＳリーグ２０２１（実行委主催）がこのほど、函館アリ...
紙の手帳に手書きで予定を書き留めた場合と、タブレットやスマホの画面に...
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【七飯】町内在住のフォトグラファー、ｙｏｕ―１（よういち）さんによる...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で２４日、人間の錯...
函館白百合中学高校吹奏楽団（熊谷綾音団長）は２３日、「第３０回定期演...