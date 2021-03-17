この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
浜野幸子氏（市政クラブ） パートナーシップ制度の導入について慎重な考...
【乙部】第１回町議会定例会は１６日、本会議を再開。一般質問を行い、４...
板倉一幸氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１１時 ①コロナ禍と...
浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
函館市議会第１回定例会は１５日、本会議を再開、予算特別委員会（金澤浩...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１５日、本会議を再開。予算審議特別委員...
函館市の企業誘致助成制度を活用し、今年度は新たに２社が市内に事業拠点...
函館市は市障がい者計画の「第６期計画」の素案をまとめた。新年度から２...
函館市はこのほど、全国健康保険協会北海道支部（協会けんぽ、大場久夫支...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日、函館新外環状道路の日吉インタ...
函館市は１６日、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、介護施設など...
函館大学（野又淳司学長）は１６日、「第５３回卒業式・学位記授与式」を...
【七飯】渡島総合振興局は１６日、町大中山１の酒造会社「箱館醸蔵」（冨原...
函館北中学校（奥崎敏之校長、生徒２２１人）は１５日、卒業式の模様を参...
【北斗】北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の２０２０年度卒業式が１３日...
２０１８年から活動を休止していた函館大ハンドボール部で、最後の部員と...
函館千代台陸上スクール（ＣＲＳ、岡部寿一校長）の卒業式が１４日、千代...
道南圏を拠点に活動するクラフト作家によるものづくり体験イベント「函館...
函館市は、転入・転出の届け出による混雑を緩和するため、２８日と４月４...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午後１時半から、函館市...