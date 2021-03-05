この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道選挙管理委員会は５日付の道公報で、２０１９年７月１日～同１２月３１...
【七飯】第１回七飯町議会定例会は４日、一般質問と議案審査を行った。町...
【江差】町は４日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地整備に...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は４日、本会議で付託さ...
【乙部】乙部町（寺島努町長）は３日、２０２１年度予算案を発表した。一...
【北斗】第１回市議会定例会は３日、一般質問を続行。市は新型コロナウイ...
【木古内】町は、５月上旬から勤務する「地域おこし協力隊」２人を募集し...
【七飯】第１回七飯町議会定例会は３日、一般質問を続行。町教委は、学校...
第１回定例函館市議会は３日、代表質問を続行し、１人が登壇した。代表質...
市戸ゆたか氏（共産党） 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う体制強化...
道選挙管理委員会は５日付の道公報で、２０１９年７月１日～同１２月３１...
「今後どのような車を買いたいか」という質問に約４割の人がハイブリッド...
函館市はこのほど、介護人材の確保・定着に関する実態調査結果をまとめた...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２日、１月の渡島・桧山管内の雇用...
【江差】日本野鳥の会道南桧山は、１０日に開く「江差町 鴎島～厚沢部川...
○…札幌在住のベビー・キッズカメラマン、加藤ゆかさんによる「桜ＰＨＯ...
市立函館博物館郷土資料館（末広町）は２月２７日、読み語りの会「花音」...
長年にわたって地域の交通安全活動に尽力したとして、函館中央交通安全協...
札幌管区気象台は１日、道内の２月と冬（１２月～２月）の天候状況をまと...
国内外の小学生が作品を寄せる「ＭＯＡ美術館児童作品展２０２０特別企画...