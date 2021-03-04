この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【江差】町は４日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地整備に...
【乙部】乙部町（寺島努町長）は３日、２０２１年度予算案を発表した。一...
【北斗】第１回市議会定例会は３日、一般質問を続行。市は新型コロナウイ...
【木古内】町は、５月上旬から勤務する「地域おこし協力隊」２人を募集し...
【七飯】第１回七飯町議会定例会は３日、一般質問を続行。町教委は、学校...
第１回定例函館市議会は３日、代表質問を続行し、１人が登壇した。代表質...
市戸ゆたか氏（共産党） 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う体制強化...
金澤浩幸氏（市政クラブ） 函館市や近隣市町で人口減少が進む中、渡島・...
【森】第１回森町議会３月会議は３日、岡嶋康輔町長が町政執行方針、増川...
函館市議会は２日、各会派による代表質問が始まり、３氏が登壇した。辻俊...
【江差】町は４日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地整備に...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は４日、本会議で付託さ...
プロの世界ではばたけ！１級の等級認定試験で見事合格した函館短大付設調...
昨年１２月に開催され、函館市内の８つの高等教育機関の学生が日々の研究...
【松前】今年度、スポーツ、文化の大会で優秀な成績や、文化振興に尽力す...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は４日、函館市内居住の１人（年代、性別、職業非公表）が...
【江差】一✕二✕三業（いちにのさんぎょう）懇話会（事務局・町産業振興...