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【北斗】第１回市議会定例会は３日、一般質問を続行。市は新型コロナウイ...
【木古内】町は、５月上旬から勤務する「地域おこし協力隊」２人を募集し...
【七飯】第１回七飯町議会定例会は３日、一般質問を続行。町教委は、学校...
第１回定例函館市議会は３日、代表質問を続行し、１人が登壇した。代表質...
市戸ゆたか氏（共産党） 新型コロナウイルス感染防止対策に伴う体制強化...
金澤浩幸氏（市政クラブ） 函館市や近隣市町で人口減少が進む中、渡島・...
【森】第１回森町議会３月会議は３日、岡嶋康輔町長が町政執行方針、増川...
函館市議会は２日、各会派による代表質問が始まり、３氏が登壇した。辻俊...
【七飯】第１回七飯町議会定例会が２日開会し、会期を１９日まで（５～１...
【松前】松前町（石山英雄町長）は２日、２０２１年度予算案を発表した。...
東日本大震災から１０年となるのに合わせて、ＮＨＫ函館放送局は６日から...
道教委は渡島管内で新たに電気工事業の大鎌電気（函館市美原３）、保険代...
【乙部】乙部町（寺島努町長）は３日、２０２１年度予算案を発表した。一...
【北斗】第１回市議会定例会は３日、一般質問を続行。市は新型コロナウイ...
【上ノ国】町内での交通死亡事故死ゼロが２月２８日に４５００日を達成し...
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ＪＲの会員組織である「ジパング倶楽部」の機関誌３月号の特集で、函館・...
函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）は１１日、東日本大震災の犠...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日午後６時から函館新外環状道路の...