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池田市長の任期最終年度となる２０２１年度当初予算案は、一般会計が今年...
【北斗】市は今年度、市内空き店舗・空き家を活用し、起業、開業を支援す...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡島総合振興局は、渡島管内９市町...
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【上ノ国】ひやま漁業協同組合（工藤幸博代表理事組合長）は１０日、桧山...
函館市は１０日、２０２１年度の予算案を発表した。一般会計は今年度当初...
函館市が１０日発表した新年度予算案では、新型コロナウイルス感染症拡大...
▽市民一人ひとりの幸せを大切にします 【新規】▽笑顔で暮らせる地域...
【札幌】鈴木直道知事は１３日の定例記者会見で、１５日が期限の新型コロ...
道立函館美術館は２０日午後２時から、開催中の特別展「海斗山との対話」...
〇…北海道日本ハムファイターズはオフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（フ...
【七飯】町は１２日、姉妹都市の米国マサチューセッツ州コンコード町にメ...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は１１日、子ども向けプロ...
ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、道南地区（ＪＡ新はこだて、函館市...
本紙の８日付５面（国内・国際面）で、４段抜きで報じられた記事が目を引...
節分の２日、有機栽培の鶴の子大豆で作った「はこだて福豆豆腐」を買って...
ワックスキャンドルで冬の足元を彩るイベント「シーニックｄｅナイト２０...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町１４）メインダイニング...