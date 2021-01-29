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新型コロナウイルス感染症の影響で離職した人を新たに雇用した事業主向け...
函館市はこのほど、公式ホームページ（ＨＰ）上に、町会・自治会への加入...
【江差】町は２８日に開かれた町議会全員協議会で、新型コロナウイルスワ...
【上ノ国】町は２８日、全員協議会を開き、学童保育所の利用と町経営持続...
函館市内で７月４日に開かれる「２０２１函館マラソン」について、市など...
【上ノ国】第１回町議会臨時会が２８日、開かれた。新型コロナウイルスワ...
【森】町は、新型コロナウイルス経済対策として１０月に発行した「もりま...
【江差】江差町・上ノ国町学校給食組合（組合長・照井誉之介江差町長）は...
函館市は２６日、公募型プロポーザル方式で民間へ売却する予定の旧ロシア...
【北斗】渡島廃棄物処理広域連合議会の第１回定例会が２６日、ごみ焼却施...
【札幌】鈴木直道知事は２９日の定例記者会見で、道内で飲食の場面でのク...
【北斗】市追分の白石農園（白石裕昭代表）で、ヨーロッパ原産のキク科野...
【木古内】２９日午後３時３５分ごろ、道南いさりび鉄道釜谷―渡島当別駅...
【上ノ国】江差署（武田直人署長）は２６日、昨年末に建て替えた町大留の...
３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会出場する３２校...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２９日、新たな新型コロナウイルス...
道開発局によると、国道２２８号の松前町松浦―同白神（６キロ）が２９日...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】町教委などは２６日、町勝山の国指定重要文化財「上国寺本堂」...
【松前、森】２９日午前１１時ごろ、松前町赤神、静浦、茂草で計約１４６...