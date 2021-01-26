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総務省は２５日、今冬の大雪に伴う除雪費用の増加に対応した特別交付税を...
住民基本台帳に基づく２０２０年１２月末時点の函館市の人口は、前年同月...
函館市の２０２１年度予算編成が最終盤を迎え、工藤寿樹市長による査定が...
函館市は２０日、今年度の「ワーク・ライフ・バランスセミナー」を開催し...
函館市は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が２４日、通常...
【北斗】４月の供用開始に向け、市内茂辺地３に建設工事を進めていた市営...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町）の２０２０年の入館者数は前年比２...
函館市と渡島総合振興局は２２日夜、新型コロナウイルス対策として市内の...
渡島総合振興局は今年度から、農業現場の労働力不足や人材育成に対応する...
道教委は２６日、２０２１年度公立高校入試の当初出願状況（２２日正午現...
道警は２６日、函館西署の２０代男性警察官が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】渡島廃棄物処理広域連合議会の第１回定例会が２６日、ごみ焼却施...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市病院局は２６日、市立函館病院で医療従事者２人（ともに年代・性別...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２６日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
顎関節症になぜなるの 顎を動かすと痛かったり、「カクカク」「ジャリジ...