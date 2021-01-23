この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島総合振興局は今年度から、農業現場の労働力不足や人材育成に対応する...
【札幌】鈴木直道知事は２２日の定例記者会見で、道独自の新型コロナウイ...
【森】第１回森町議会１月会議が２２日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ２...
函館市の工藤寿樹市長は２１日の定例会見で、市内の新型コロナウイルス感...
函館市の工藤寿樹市長は２１日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの施...
函館市文化財保護審議会（上平幸好会長）は２１日、函館市役所で今年度３...
【森】町は１５日、新年度中の地域公共交通計画策定に向け、駒ケ岳特別母...
函館市議会は２０日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、２０２１...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
【乙部、上ノ国】桧山管内洋上風力連絡協議会に所属していた乙部町は１９...
防衛省は２２日、陸上自衛隊函館駐屯地の２０代男性隊員２人が新型コロナ...
函館市の公益施設、はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）では、...
函館市と渡島総合振興局は２２日夜、新型コロナウイルス対策として市内の...
函館市ベイエリアの複合商業施設「はこだて明治館」（豊川町）は２２日、...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２月２日の節分に向け、初め...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は、地域文化の向上と創作意欲の喚起を...
原水爆禁止函館地区協議会（田中邦明会長）は２２日、核兵器の使用は非人...
〇…イオン北海道（札幌）は「ほっかいどう未来チャレンジ応援募金」を実...
函館市内の私立高校７校は２２日、２０２１年度推薦入試の合格者を発表し...
北海道牛乳普及協会などが主催する今年度の「牛やミルクのある風景絵画コ...