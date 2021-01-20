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函館市教委は１５日、東小学校と石崎小学校の２校の統合校名について「函...
函館市のスマートフォン向け無料子育てアプリ「グルッコ」にこのほど、生...
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函館労働基準監督署はこのほど、昨年１年間に同署管内で発生した同署管内...
沿道や観光施設などを手作りワックスキャンドルで彩るイベント「シーニッ...
■上ノ国町湯ノ岱、湯ノ岱町内会長 鈴木廣昭さん（６６） 道職員だっ...
函館五稜郭病院（中田智明院長）は新型コロナウイルスによる発熱患者の増...