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函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の官公庁や企業では仕事始めを迎え...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
２０２０年の函館市は東京五輪や外国人観光客、クルーズ船の来航でにぎわ...
【札幌】鈴木直道知事は２５日、函館新聞のインタビューに答えた。コロナ...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の有効...
【福島】町は今年度の「ふるさと納税」が昨年との比較で、約４倍になると...
【上ノ国】町と上ノ国開発（丸山和之社長）はこのほど、町の魅力ある資源...
函館市や函館国際観光コンベンション協会などで構成する、はこだて冬フェ...
函館地方気象台によると、急速に発達する低気圧が日本海から北海道の太平...
函館市公民館は６日、小学生が対象の公民館講座「書き初め会」を開いた。...
【札幌】鈴木直道知事は６日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）で６日、今年度の入学試験が行わ...
【北斗】６日午前７時２０分ごろ、道南いさりび鉄道の七重浜駅構内で列車...
ＡＮＡ（全日空）とＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は、７日の荒天予報を受け、同...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感染...
コミュニケーションと情報発信を重視 新たな「宿」のスタイルの提案に取り...