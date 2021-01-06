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函館市水産物地方卸売市場（豊川町）と市青果物地方卸売市場（西桔梗町）...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の官公庁や企業では仕事始めを迎え...
函館市は、再整備事業を進めている西部地区で空き地や空き家などの流通を...
２０２０年の函館市は東京五輪や外国人観光客、クルーズ船の来航でにぎわ...
【札幌】鈴木直道知事は２５日、函館新聞のインタビューに答えた。コロナ...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の有効...
【福島】町は今年度の「ふるさと納税」が昨年との比較で、約４倍になると...
【上ノ国】町と上ノ国開発（丸山和之社長）はこのほど、町の魅力ある資源...
函館市や函館国際観光コンベンション協会などで構成する、はこだて冬フェ...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルスのワ...
函館市内の６団体が加盟する市各種団体連絡協議会（永澤和枝会長）は、１...
函館市美原４のクレープ店「絹焼包み月の雨」に、道内初をうたうクレープ...
函館市本通２のアップルムーン絵画工房（三浦卓也代表）の作品展が、函館...
【七飯】七飯町内でビーツなどの西洋野菜や道南ブランド米の「ふっくりん...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の外崎智文さん（食品科学科３年）...
函館市は、昨年１０月末時点で要介護・要支援認定を受けた人が１万９６１...
【東京】高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手権大会（日本バレ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染...
函館出身で高知県在住の歌手、う～みさんが、歌手活動２０周年記念ＣＤア...