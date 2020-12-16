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立憲民主党の鉢呂吉雄参院議員（道選挙区）が１５日、年末あいさつのため...
【松前】町議会第４回定例会は１５日の本会議で、町職員の公益法人等への...
函館市は、食べられるのに処分されてしまう「食品ロス」問題について、市...
船橋利実財務大臣政務官（衆院議員、比例道ブロック選出）が１４日、函館...
○…鹿部町は９日から、新型コロナウイルス感染拡大防止対...
【松前】町議会第４回定例会が１４日開会、会期を１５日までの２日間と決...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」は１３日、新型コ...
道警などは１５、１６の両日、函館市内で高齢者らに向けた特殊詐欺被害防...
日本航空（ＪＡＬ）は１６日、奥尻空港の荒天のため函館―奥尻間の１往復...
道は１６日、道民を対象に旅行代金を最大１万円補助して割り引く「どうみ...
【江差、厚沢部】農業事業者の収入減少を補塡（ほてん）する「収入保険」...
【上ノ国】町体育協会（三浦安則会長）の「お笑い健康体操」がこのほど、...
▽古部沖マス情報（１２日） 客が“ダメモト”...
道南釣り情報／矢田釣具店...
本格的な寒さとなった道南地方。釣りの方は「そろそろ本格化？」と思われ...