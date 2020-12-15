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○…鹿部町は９日から、新型コロナウイルス感染拡大防止対...
【松前】町議会第４回定例会が１４日開会、会期を１５日までの２日間と決...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...
今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）に森地区保護司会副会長の鈴木昌...
道は、道内離島５町（奥尻、羽幌、礼文、利尻、利尻富士）と連携し、各町...
【北斗】第４回定例市議会は１１日、本会議を再開。国が実施する一人親世...
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国土交通省は１２日、経営難が続くＪＲ北海道への財政支援を継続する意向...
大野農業高校（野村博之校長）の生徒が育てた花を展示するイベントが１４...
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船橋利実財務大臣政務官（衆院議員、比例道ブロック選出）が１４日、函館...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１４日、１２月の道南金融経済概況を発...
センチュリーマリーナ函館（函館市大手町、浅野清貴総支配人）は１５日か...
バスケットボールの第４７回函館地区高校新人大会（函館地区バスケットボ...