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第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...
今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）に森地区保護司会副会長の鈴木昌...
道は、道内離島５町（奥尻、羽幌、礼文、利尻、利尻富士）と連携し、各町...
【北斗】第４回定例市議会は１１日、本会議を再開。国が実施する一人親世...
【江差】桧山振興局はこのほど、「地方就職を選択する人が注目するポイン...
函館市教委は９日、市内垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北縄文遺...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） ７月に文部科学省から「学校における...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１０日、本会議の付託...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
生命保険協会（東京）が行う「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」...
【北斗】市は今月１７日と２２日、市役所本庁舎で、開庁時間帯に来庁でき...
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小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
〇…函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之...
函館商業高校の流通ビジネス科３年生５人が１１日、「課題研究」の授業の...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１４人）は１０日、日本航...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...