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函館市教委は９日、市内垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北縄文遺...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） ７月に文部科学省から「学校における...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１０日、本会議の付託...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１０日、本会議の...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス患者を受け入れる市立函館病院...
【札幌】新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鈴木直道知事は１０日の定...
【鹿部】第４回町議会定例会が１０日、開かれた。歳入歳出に３億５３５６...
【知内】第４回町議会定例会が１０日開会し、一般質問に２氏が登壇した。...
【厚沢部】第４回町議会定例会は１０日、本会議を続行。町内路線バス運行...
道などは１１日、道内で新たに１７７人が新型コロナウイルス感染が判明し...
１１日の道南は朝に冷え込み、気象庁の速報値によると最低気温は厚沢部町...
国の商店街支援策「Ｇｏ Ｔｏ商店街」を活用した函館朝市＆駅前大門地域...
【厚沢部】町は、来年４月１日に採用する土木技術職員と保健師をそれぞれ...
【北斗】第４回定例市議会は１１日、本会議を再開。国が実施する一人親世...
【木古内】木古内中学校（信田博之校長、生徒６５人）は９日、中村秋斗（...
道は１１日、道検査分で新たに５２人が新型コロナウイルスに感染し、７０...
市立函館保健所は１１日、函館市内居住の３０～９０代の男女６人が新型コ...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
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