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【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１０日、本会議の...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス患者を受け入れる市立函館病院...
【札幌】新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鈴木直道知事は１０日の定...
【鹿部】第４回町議会定例会が１０日、開かれた。歳入歳出に３億５３５６...
【知内】第４回町議会定例会が１０日開会し、一般質問に２氏が登壇した。...
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【七飯】第４回七飯町議会定例会は１０日、本会議を続行。今年度各特別会...
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母体血を用いた出生前遺伝学的検査（ＮＩＰＴ） 近年、妊婦さんの血液を...
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