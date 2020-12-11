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【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１０日、本会議の付託...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１０日、本会議の...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス患者を受け入れる市立函館病院...
【札幌】新型コロナウイルスの感染拡大を受け、鈴木直道知事は１０日の定...
【鹿部】第４回町議会定例会が１０日、開かれた。歳入歳出に３億５３５６...
【知内】第４回町議会定例会が１０日開会し、一般質問に２氏が登壇した。...
【厚沢部】第４回町議会定例会は１０日、本会議を続行。町内路線バス運行...
【七飯】第４回七飯町議会定例会は１０日、本会議を続行。今年度各特別会...
経済的困窮世帯の家賃を補助する「住居確保給付金」の函館市内の支給決定...
米国のバイデン次期大統領は来年１月の就任から１００日以内に、１億人へ...
■１日３回 深紅の輝き クリスマスファンタジー ２５日まで開催中の「...
〇…渡島総合振興局は１４～１８日、大野農業高校の生徒が...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行委員...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
道南歌人協会（齊藤サダ会長）はこのほど、今年度の函館市民文化祭協賛兼...
エッセー集「はなばあさんの想い出雑記帳」（随筆春秋刊）を出版した函館...
函館市教委は９日、市内垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北縄文遺...
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