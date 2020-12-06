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函館市は、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇や雇い止めを受けた市...
函館市は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に...
【北斗】今年度から始動した「第２期市まち・ひと・しごと創生総合戦略」...
函館市は、今年度の除雪計画をまとめた。除雪費は昨年度と同額の７億２６...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に関して国や道、市が導入した支援...
函館市内で１１月に判明した新型コロナウイルスの感染者は７１人となり、...
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【森】渡島総合振興局は１１月２７日、森町公民館で高校１～２年生や一般...
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【北斗】第４回市議会定例会が８日に開会する。会期は１１日までの４日間...
【鹿部】町教委は４日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、来年１月２...
【札幌、旭川】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
ＪＡＬ（日本航空）は６日、使用機材の整備のため、函館発丘珠行きの１便...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会団体戦（函館地区バドミントン...
アーチェリーの月例会（函館アーチェリー協会主催）が１１月２９日、函館...
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第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が５日、函館市公民館...