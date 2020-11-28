この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、青森県弘前市は、はこだてクリスマ...
【乙部】第５回臨時町議会が２７日、開かれた。人事院勧告に基づき、町職...
【北斗】市議会臨時会が２７日開かれ、人事院勧告に基づいて職員の期末手...
函館市の工藤寿樹市長は２６日の定例記者会見で、宿泊料金の助成やグルメ...
道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
【札幌】鈴木直道知事は２６日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【福島】町議会定例会１１月会議が２６日開会した。漁業生産基盤安定化支...
【上ノ国】町と東京大学先端科学技術研究センター（神崎亮平所長）は２５...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...
函館市湯川町１の足湯「湯巡り舞台」（市電「湯の川温泉電停」近く）から...
函館中央署は２４、２６の両日、高齢者の特殊詐欺被害を防いだとして、函...
函館港イルミナシオン映画祭実行委（米田哲平委員長）は「第２４回シナリ...
函館市議会は２７日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回定...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、青森県弘前市は、はこだてクリスマ...
はこだてクリスマスファンタジー実行委は１２月１日から、市内の飲食店事...
１２月１日に開幕する「２０２０はこだてクリスマスファンタジー」（実行...