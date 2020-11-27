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【札幌】鈴木直道知事は２６日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【福島】町議会定例会１１月会議が２６日開会した。漁業生産基盤安定化支...
【上ノ国】町と東京大学先端科学技術研究センター（神崎亮平所長）は２５...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【木古内】町の新しい地域おこし協力隊員として、厚沢部町出身の長原汐里...
道は、新型コロナウイルス感染拡大対策の集中対策期間に合わせて広報活動...
函館市は、２０２１年度に高校などの入学者を対象とした入学準備金の貸し...
道南地域で新型コロナウイルス感染者が急速に増える中、道は２５日、軽症...
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大規保存修理工事中の国の重要文化財「遺愛学院本館」（函館市杉並町）の...
函館市西部地区を拠点に活動する合同会社箱バル不動産（末広町、蒲生寛之...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
道選挙管理委員会は２７日付の道公報で、道内の政党、政治団体から提出の...
函館西署（奈良敏明署長）と函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、犯罪の...
【札幌】２６日午前９時５分ごろ、札幌市のＪＲ函館線白石駅構内で、線路...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
函館市本町のスナック「三・三」（金澤たまき店主）は２１日、札幌市在住...
○…国・特別史跡の五稜郭跡を電飾で飾る「五稜星の夢イルミネーション」...