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【木古内】町の新しい地域おこし協力隊員として、厚沢部町出身の長原汐里...
道は、新型コロナウイルス感染拡大対策の集中対策期間に合わせて広報活動...
函館市は、２０２１年度に高校などの入学者を対象とした入学準備金の貸し...
道南地域で新型コロナウイルス感染者が急速に増える中、道は２５日、軽症...
【北斗】市内の小中学生、高校生による「子ども議会」が２４日、市役所内...
函館市文化財保護審議会（上平幸好会長）は１９日、市役所で今年度２回目...
函館市の工藤寿樹市長と教育委員会で構成する「市総合教育会議」が２０日...
第４回函館市議会臨時会が２４日開会し、職員の期末手当の支給率を改定す...
【福島】町議会定例会１１月会議が２６日開会した。漁業生産基盤安定化支...
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◇北斗市（２７日）▽いちごちゃんひろば「体を動かして遊ぼう！」（であ...
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函館高等支援学校（石川町、立田俊治校長）は２５日、同町の洋菓子店「函...
【札幌】道は２６日、道検査分で新たに７４人の新型コロナウイルス感染者...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
【長万部】２６日午前１０時５０分ごろ、ＪＲ函館線長万部駅構内の下り線...
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東洋医学からみた「なぜ病気になるのか」 古代から伝わる東洋医学は「大...