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道は、新型コロナウイルス感染拡大対策の集中対策期間に合わせて広報活動...
函館市は、２０２１年度に高校などの入学者を対象とした入学準備金の貸し...
道南地域で新型コロナウイルス感染者が急速に増える中、道は２５日、軽症...
【北斗】市内の小中学生、高校生による「子ども議会」が２４日、市役所内...
函館市文化財保護審議会（上平幸好会長）は１９日、市役所で今年度２回目...
函館市の工藤寿樹市長と教育委員会で構成する「市総合教育会議」が２０日...
第４回函館市議会臨時会が２４日開会し、職員の期末手当の支給率を改定す...
函館市は２４日、１２月１日開会予定の市議会第４回定例会に提出する議案...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が２４日、開かれた。人事院勧告に基づき、...
食料品卸売の小笠原商事（函館市西桔梗町、舟橋浩幸社長）は２５日付で事...
【木古内】函館開発建設部の工事の受注業者でつくる「第３工務課安全連絡...
飲食店経営のタクエイ（北斗市追分３、澤田和子代表）は１２月１日、函館...
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【木古内】町の新しい地域おこし協力隊員として、厚沢部町出身の長原汐里...
〇…朝日生命道南支社は、日本画家の故平山郁夫氏の絵画作...
函館在住の画家、小原雅夫さん（７２）がフランス・パリで毎年２月に開か...
遺愛女子中学高校（福島基輝校長）と函館白百合学園中学高校（高橋眞理子...
【七飯】北国に伝わる伝統的な発酵食品のサケのいずしをつくる講習会が２...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...