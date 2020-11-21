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函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（浜野幸...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（日角邦夫...
【木古内】新型コロナウイルスの感染拡大で、道が感染リスクを回避できな...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１７日、市の２０２１年度予算編...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
函館市は１８日までに、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、市内飲...
函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は１７日、新型コロナウイルスの軽症、無症状者の宿泊療養先として...
２２日開催の日本管楽合奏コンテスト（日本音楽教育文化振興会主催）の小...
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老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町）で２０日、カステラまんじゅ...
函館市中央図書館は、１階展示コーナーで「第１２回私たちのおすすめ本」...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長、児童生徒６０人）は１９日、生...
道南で新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、道は軽症や無...
函館市福祉人材バンクは１２月１４日午後１時から、市亀田交流プラザで開...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...