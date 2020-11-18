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函館市は１７日、新型コロナウイルスの軽症、無症状者の宿泊療養先として...
【札幌】鈴木直道知事は１７日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
【江差】江差税務署は国税の申告と納税や租税教育などの功績が顕著だった...
【厚沢部、乙部、今金】厚沢部町内で納税思想の普及と自主納税体制の確立...
【江差】第５回町議会臨時会が１６日、開かれた。歳入歳出をそれぞれ９８...
函館市は１２日、市役所で今年度の市青少年活動表彰式を開いた。青少年の...
函館市は、第６期障害福祉計画（２０２１～２３年度）の素案をまとめた。...
【江差】桧山振興局農務課と桧山家畜保健衛生所は１１日、桧山管内の養鶏...
渡島総合振興局は９日、函館国際ホテルで、高校１、２年生や一般求職者を...
新型コロナウイルス感染者が道内で急拡大していることを受け、函館市など...
新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行で患者の増加が懸念...
【七飯】冬の交通安全運動（２２日まで）に合わせ、函館中央署と七飯町、...
〇…一般財団法人基礎力財団（東京）が実施する「国際標準...
【北斗】日本音楽文化振興会は１７日、日本管楽合奏コンテスト中学校Ｂ部...
道財務局の谷口真司局長（５４）が１７日、あいさつのため函館新聞社を訪...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
函館市松陰町の学習塾「個別指導Ｑ」（笠木誠塾長）が、今年９月に開かれ...
函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は、「女性に対する暴力をなくす運動期間」（１２～２５日）に合わ...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１５日、本通公園野球グラウ...