この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
国土交通省はこのほど、今年度の建設マスターを選定し、道南から唯一、富...
函館開発建設部は、道路上の電線を地中に埋めて電柱をなくす「無電柱化」...
函館市教委は１１日、南茅部地区の磨光、臼尻、大船の３小学校と、尾札部...
【木古内】町内の商業者らでつくる「きこない特産会」（成澤宗範会長）が...
【北斗】市議会臨時会は１０日、今年度第８弾となる新型コロナウイルス緊...
道は、今年度の道産業貢献賞の受賞者を発表した。全道４３個人、１団体が...
渡島保健所は１０日、管内の８０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
青森・函館ツインシティ推進協議会は、函館、青森の両市民が互いの街の風...
【江差】町は１０日に開かれた町議会全員協議会で、今年３月末に廃業した...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【北斗】北斗市中野通で整備を進めていた市道「市役所通線」の延伸区間の...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
市立函館高校の１年生３人は８日、元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...