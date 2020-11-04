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函館市は来年１月から、冬季観光の誘客促進に向けた宿泊者１人あたり２０...
道は、おおむね１０年後の目指す姿を示した第６期道農業・農村振興推進計...
函館市は２日、新型コロナウイルスの感染防止策として、本庁舎と亀田支所...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２日の会見で、今年度第８弾の新型コロナ...
【知内】知内町議会は１０月２７日、元町町内会館で議員と町民との懇談の...
【鹿部】町食と観光推進室は１０月２７日、道の駅「しかべ間歇泉（かんけ...
社会保障制度の改善、拡充を目的に活動する函館地方社会保障推進協議会（...
新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、生活困窮世帯に国が最大２...
函館市は２９日、本庁舎で今年度の地震・火災総合訓練を行った。新型コロ...
函館市教委は１１月３日の「文化の日」に合わせ、市内社会教育施設を臨時...
ドラッグストア大手のサッポロドラッグストアー（本社・札幌）は４日、函...
菅義偉首相は４日の衆院予算委員会で、原発の再稼働について「我が国とし...
渡島保健所は４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ＝...
ハートランドフェリーは４日、低気圧の接近の影響で江差発奥尻行きの１便...
函館地方気象台は４日、函館で初雪を観測したと発表した。平年（１０月２...
【江差】江差地区安全運転管理者協会（前田憲男会長）と函館地方安全運転...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１０月３１日、恵山山背泊から出港...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１０月２８日午前５時半から、函館...