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函館市教委は３０日、一般職の３０代男性職員を減給１０分の１（１カ月）...
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函館市は２９日、本庁舎で今年度の地震・火災総合訓練を行った。新型コロ...
函館市椴法華支所で１１月３日午前１０時から、「椴法華海鮮まつり」（実...
函館千代田小学校（鈴木敏文校長）は２９日、同校で英語を使い合気道に触...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、１１月２日午後１時半から古典の日朗...
〇…遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は３０日...
「今年は新型コロナウイルスの影響でイベント中止が相次ぎ、街頭募金活動...