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国勢調査の調査期間が２０日で終了した。インターネットと郵送による同日...
新型コロナウイルス感染症対策に役立ててもらおうと、函館市に個人や企業...
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函館市は、今月の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）推進月間に合...
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函館市は、商品の新たな包装を検討する食品関連企業と地元デザイナーをマ...
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函館市人見町の市道で１２日、歩行者の女性が車にはねられて死亡した交通...
函館市内で初の義務教育学校として来年４月に開校する「戸井学園」への統...
少年野球の北海道学童都市対抗戦（都市対抗戦運営委員会主催）に、函館選...
高齢者の運転免許自主返納が徐々に広がりを見せている。後押ししているの...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
函館映画鑑賞協会（堺田幸恵会長）の創立４０周年記念特別例会「写真甲子...