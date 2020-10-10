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コールセンター事業を展開するＣＴＩ情報センター（横浜市、武田俊輔社長...
共産党の畠山和也元衆院議員が９日、函館新聞社を訪れた。次期衆院選の比...
障害者が入所施設からグループホームや自宅に移る「地域生活移行」に関し...
５年に１度の国勢調査で、函館市内のインターネットによるオンライン回答...
函館市は、２０２１年の世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文...
環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」のモニター...
【札幌】鈴木直道知事は７日の定例記者会見で、原発から出る高レベル放射...
【江差】今年度の青少年育成地域合同会議（道青少年育成協会、桧山振興局...
函館市が管理する全約２５０橋の２割に当たる５８橋で、建設後５０年を経...
函館市の町会の在り方や活性化策を検討する今年４回目の会議が９月２９日...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、佐藤繊維（山形）が展開するブラ...