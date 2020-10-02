この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は１日、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」の現状を把握...
函館市は、戸井、恵山、椴法華、南茅部の旧４町村の観光振興に本腰を入れ...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に際して国や道、市が導入した支援...
【知内】町は、先月２日から休業が続く町立こもれび温泉（町元町）につい...
【北斗】ソフトウエア開発のエスイーシー（函館市末広町、永井英夫社長）...
函館市教育委員会定例会が２８日、南茅部総合センターで開かれた。会議後...
渡島総合振興局は２８日、地元食材の魅力をＳＮＳで発信する「おしま〝愛...
【知内】第３回知内町議会定例会は２８日、本会議を再開。決算審査特別委...
函館市交通安全対策会議（会長・工藤寿樹市長）は、第１０次交通安全計画...
道８区選出の逢坂誠二衆院議員（立憲民主党）は２７日、合流新党として結...
ハセガワストア（本社・函館市、佐藤謙司社長）は９月３０日、函館中央署...
創立５周年を迎えた函館みなとライオンズクラブ（高橋公子会長）は９月２...
３日開催の「函館いか祭り」（実行委主催）を前に、前夜祭が２日、はこだ...
２日午前１１時５０分ごろ、函館市船見町の東本願寺函館別院船見支院の駐...
函館巴中学校（佐竹聡校長）は、同校で新型コロナウイルスの感染防止のた...
【札幌】原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場の選...
【厚沢部】北海道猟友会江差支部（工藤雄三郎支部長）と桧山振興局、桧山...
【江差】江差北小学校（関田貴人校長）の５・６年生児童がこのほど、町越...
【上ノ国】町の食の魅力を町内外へ発信することなどを目的に今年発足した...