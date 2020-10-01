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【北斗】ソフトウエア開発のエスイーシー（函館市末広町、永井英夫社長）...
函館市教育委員会定例会が２８日、南茅部総合センターで開かれた。会議後...
渡島総合振興局は２８日、地元食材の魅力をＳＮＳで発信する「おしま〝愛...
【知内】第３回知内町議会定例会は２８日、本会議を再開。決算審査特別委...
函館市交通安全対策会議（会長・工藤寿樹市長）は、第１０次交通安全計画...
道８区選出の逢坂誠二衆院議員（立憲民主党）は２７日、合流新党として結...
函館市は、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助したい人（提供会...
【札幌】旧国民民主党道連と合流した新・立憲民主党道連の結党大会が２６...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
〇…札幌市白石区の「麺屋 樹（ＩＴＳＵＫＩ）」の期間限定店が１日、ポ...
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函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に際して国や道、市が導入した支援...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は９月３０日、市村内の函館育ち...
【八雲】バスケットボールのＵ－１５選手権大会函館地区大会（北海道バス...
丸井今井函館店で９月３０日、道産食材をテーマにした販売会「食絶景北海...
函館近郊で自社発行のフリーペーパーやチラシのポスティング業務を担う「...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...