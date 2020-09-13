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出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①函館市プ...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１１時 ①函館市新型コロナ...
第３回定例函館市議会は１１日、本会議を再開。予算決算特別委員会（金沢...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため全道一律の基準...
【木古内】第３回定例町議会が１１日、開会した。一般質問に４氏が登壇し...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１１日、本会議の...
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電源開発（東京）は１０日、青森県大間町で建設中の大間原発について、安...
電源開発が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、函館市が国と同社に...
サッカーの第９９回全国高校選手権大会函館地区大会（函館サッカー協会主...
【愛別】北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）第４節第...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
旧ロシア領事館（函館市船見町１７）の価値を広く知ってもらおうと、函館...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）とはこだて・ブリ消費拡大推進協...
函館市内の飲食店が調理した料理を職場に届ける実証実験「おかずデリバリ...
函館市杉並町のプログラミング教室「Ｄ－ＳＣＨＯＯＬ北海道函館校」に通...
本紙など道内の地域紙５紙による共同企画「コロナ時代の道しるべ」は、地...
１８４センチの長身を生かし、中学時代からバスケットボールに打ち込んだ...
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